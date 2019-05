Leones Negros contratan a Rayas con ilusión de volver a Primera

Ya son cuatro años desde que se consumó el descenso. El sueño de volver a Primera División sigue siendo el más anhelado para los Leones Negros. La Universidad de Guadalajara seguirá persiguiendo el ascenso, pero esta vez lo hará con una apuesta netamente por la cantera. Los jóvenes serán el principal del equipo que ahora será dirigido por Ricardo Rayas, quien este lunes fue presentado como técnico de la institución.

“Hemos elegido la ruta larga, la ruta difícil, de formar jugadores para regresarle la grandeza a esta institución que en algún momento llegó a ser una cantera importante. Estamos convencidos que tenemos el material humano, conocimientos y gente capaz que puede darle seguimiento a este trabajo para pronto llevar al equipo donde merece en la Primera División. Para esto hemos invitado al profesor Ricardo Rayas, un personaje muy conocido en esta categoría donde ha dirigido equipos con logros importantes con Mineros, Irapuato o Alebrijes”, explicó Alberto Castellano, presidente del equipo.

“Lo primero es que la gente entienda que esa parte (formación de jugarores) también es importante. Rayas ha conseguido cosas importantes con planteles jóvenes, eso no esta peleado con conseguir cosas importantes. Espero que Ricardo sea campeón con Leones, ojalá sea la personas que nos regrese a Primera División y ojalá podamos fortalecer la cantera”, añadió el máximo dirigente del conjunto universitario.

Rayas llega en sustitución de Jorge “Vikingo” Dávalos, quien ahora tomará el puesto de director de desarrollo deportivo. “Estoy muy agradecido con el maestro Castellanos y con Jorge por la oportunidad que me dan de dirigir a los Leones Negros, equipo que representa a una universidad muy prestigiosa. Vengo a dar continuidad al trabajo que se haga venido haciendo, un trabajo que debe dar frutos. Las cosas que valen la pena no son fáciles, si no cualquier persona las haría.

Tengo ya 12 años dirigiendo en Liga de Ascenso y sin temor a equivocarme, puedo decir que UdeG cuenta con todo para estar en Primera División. En infraestructura, ningún equipo en el Ascenso tiene lo que tiene Leones, buscaremos aprovechar eso”, detalló el nuevo entrenador.

Al nuevo técnico no le asusta el reto de jugar con jóvenes. “Me ha tocado iniciar proyectos por ejemplo Alebrijes donde el 80 por ciento de los jugadores venían de Segunda División, logramos cuatro Semifinales y una Final de Copa. En Mineros quizá fue donde tuve más jugadores de nombres, pero también jugadores muy interesantes que dieron un paso a la Primera como Tapias o Lainez. Mi carrera ha sido así, con equipos que pareciera no están llenos de figuras”, concluyó Ricardo Rayas.

