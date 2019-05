Empleada de White Sox lanza primera bola y ¡golpea a fotógrafo!

En la ceremonia inaugural del juego de anoche entre los Chicago White Sox y los Kansas City Royals de la MLB se vivió un momento muy chusco en el lanzamiento de la primera bola.

Una empleada del mes del equipo de Media Blancas se ganó el derecho de hacer el lanzamiento inaugural y enfundada con el jersey de su equipo se paró en la lomita dispuesta a hacerle llegar la bola a Evan Marshall.

Pero a la hora del lanzamiento, la chica lo hizo tan mal que la bola salió dirigida hacia un fotógrafo que estaba cerca de la acción.

Luego de golpear la cámara la mujer se cubrió la cara con ambas manos y levantó los brazos.

El infortunado hombre de la lente que resultó golpeado es Darren Georgia quien alcanzó a tomarle una foto a la chica justo antes del lanzamiento.

''Honestamente, ni siquiera lo vi venir'', dijo Georgia durante la transmisión del juego de NBC Sports. ''Tomé la foto y solo golpeó la cámara. No me golpeó la cabeza. La cámara está bien. Estoy bien. Pero me sorprendió''.

Life comes at you pretty fast. pic.twitter.com/ySGgmqSc1n — Chicago White Sox (@whitesox) May 29, 2019

Mira el video:

