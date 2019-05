Terminan las vacaciones de Chivas

Tras 26 días de descanso, este jueves terminan las vacaciones para Chivas. Su último partido fue el 4 de mayo, frente a Tigres y ahora los futbolistas rojiblancos deberán reportarse para comenzar los exámenes médicos, previos al arranque formal de la pretemporada.

Los jugadores del Rebaño Sagrado están citados en grupos que deberán completar las pruebas físicas y médicas en la clínica del doctor Rafael Ortega entre jueves y viernes. El sábado 1 de junio comenzarán los trabajos en Verde Valle y el día cuatro viajará el equipo a Cancún, donde se realizará la etapa más exigente de la pretemporada.

Hasta ahora, el equipo no ha confirmado refuerzos, así que de momento no se esperan caras nuevas en los exámenes médicos. Una de las grandes dudas que se disipará en estos dos días es el caso de Jair Pereira. Ha trascendido que el defensa central no entra en planes del técnico Tomás Boy y de ser así, ya no se presentaría a presentar las pruebas.

Lo que sí se espera es que aparezcan de regreso con Chivas algunos futbolistas que estuvieron a préstamo con el Zacatepec, equipo con el que tiene convenio el Rebaño Sagrado. Así, el Guadalajara comenzará con su preparación de cara al próximo Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Bajo el mando de Tomás Boy, técnico ratificado para las próximas dos campañas, Chivas tendrá como principal objetivo evitar el descenso y volver a la Liguilla tras cuatro torneos de ausencia. Para el conjunto tapatío vienen meses complicados y la preparación para ello comenzará desde este jueves.

