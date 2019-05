Entrenamiento de hombros, ¡Rutina para el gym!

Hola a [email protected], ¿Cómo están? ¿Qué tal su término de semana?, espero que haya sido de la mejor manera.

Durante principios de este mes, estuvimos compartiendo algunos ejercicios para trabajar nuestro tren superior…es por eso que para seguir complementando nuestra rutina de gym, hoy quiero compartirles 4 ejercicios SUPER efectivos para nuestros hombros.

Y es que los motivos son muchos, tal como lo mencioné la vez anterior, (sobretodo las mujeres), soñamos con tener nuestros brazos tonificados, y que todo se mantenga en su lugar a la hora de saludar, pero tenemos terror de tener unos brazos gigantes con músculos enormes, y eso muchas veces es el motivo de no entrenar nuestro cuerpo de forma completa.

No tengas miedo de entrenar tu tren superior. Tómalo con real importancia para poder trabajar tu cuerpo de forma armónica y de esa forma aumentar tu masa muscular en tu cuerpo. Créeme que para verse “grande” tal como lo imaginamos en nuestra mente, se necesita meses de entrenamientos y una alimentación sumamente estricta, así que no creas que, si entrenas tus hombros dos veces por semana, te verás gigante, NO ES ASÍ…solo conseguirás unos hombros redondeados que te permitirán obtener un cuerpo armonioso en relación a tu tren inferior.

También debes considerar algo importante: Las repeticiones de los ejercicios, son súper variables, pues van a depender del peso con el cual trabajes, pero, por ejemplo, para que te hagas una idea.

Dependiendo de la cantidad, asegúrate de llegar a las ultimas 3-5 repeticiones con cierto grado de esfuerzo, que se note que realmente el ejercicio está implicando un trabajo muscular importante.

Así que, con esta nueva rutina, excusas ¡YA NO TENDRÁS! Ponte en forma: por tu salud, por tu bienestar y por los tuyos.

Te dejo un abrazo gigante.

Maite Jiménez Ramírez

Profesora de Educación Física

Instructora Kundalini Yoga

@maitejimenezr

