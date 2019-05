Mario Kempes: 'Liverpool llega un escalón arriba del Tottenham'

Para el ex internacional jugador argentino Mario Kempes, el Liverpool llega como favorito a la gran final de la Champions League sobre Tottenham, pero por un margen muy reducido, sólo “un escalón arriba” por lo que espera un partido “apasionante” este sábado.

“En estos momentos a pesar de que los dos han hecho historia, por experiencia y tradición el Liverpool llega un escalón arriba del Tottenham”.

¿Cuáles podrían ser las claves para que el menos favorito, Tottenham, pueda levantar la Orejona?

— Las claves no las sabe nadie, no sabemos si Harry Kane acompañará al coreano Son Heung-Min en el ataque o si jugará con tres adelante. Lo que hizo Mauricio Pochettino contra el Ajax en Holanda fue maravilloso y ojalá que lo pueda repetir para tener posibilidades de ganarle al Liverpool.

¿Qué opina de que sean dos equipos de la Liga de Inglaterra los que estén disputando la final del máximo torneo de clubes a nivel mundial?

— Es un caso muy especial porque estamos hablando de la Champions League, pero además hubo dos equipos ingleses en la Europa League en la final. Liverpool y Tottenham son equipos importantes que han luchado mucho para llegar a la final. Se van a tener que batir entre ellos deportivamente hablando.

¿Qué se puede esperar de este partido?

— Va a ser un partido interesante, sabemos cómo es el futbol inglés así que va a ser una final apasionante el sábado.

¿Cree que de esta final debería surgir el ganador del Balón de Oro 2019?

— Normalmente puede suceder siempre y cuando los dos monstruos Lionel Messi o Cristiano Ronaldo estén en la final. Messi es el goleador esta temporada y ganó la Liga. Cristiano ganó la Serie A pero no ha sido goleador y la sorpresa puede saltar en cualquier momento. Creo que de estos jugadores (del Liverpool o Tottenham), con todo el respeto que me merecen no pueden ganar el Balón de Oro. Depende de cómo se le juzgue a este partido como para decidir que el jugador del año surgiera de alguno de estos dos equipos.

¿Cree que Mauricio Pochettino debería incluir en su cuadro titular a Harry Kane quien ya se recuperó de su lesión pero que ha tenido poca actividad con su equipo?

— Para dejar a un goleador como Kane fuera tiene que estar muy mal físicamente aunque es cierto que tiene mucho tiempo sin jugar. Me imagino que ya habrá trabajado bien y estará mejor físicamente. Si está bien, las posibilidades de que pueda jugar son muchas. Si yo fuera entrenador del Tottenham claro que lo pondría.

“La Champions es la Champions”: Fernando Palomo

Para el especialista en futbol internacional Fernando Palomo, el hecho de que no estén en la final equipos más populares como el Barcelona o la Juventus que cuentan entre sus filas con jugadores como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, afectará por el lado de la audiencia de tv, pero “finalmente la Champions es la Champions”.

“El hecho de que no estén aleja la atención al juego. Cristiano y Messi acaparan la atención mucho más allá del futbol, trasciende el juego cada vez que participan y obviamente invita a que los sintonicen o que los vean aficionados que regularmente no siguen el juego. Pero la Champions finalmente es la Champions, es el torneo de mayor jerarquía del mundo, se ha convertido en una fiesta mucho más grande que el juego en sí y esta final no será la excepción”, afirmó.

“Es importante que salgamos al campo con el mismo espíritu que ante el Barcelona. El mejor momento para jugar la final hubiera sido cinco minutos después de ganar al Barcelona en Anfield”, Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool

“Estamos enfrente de uno de los mejores partidos que se pueden jugar. Quizás sólo sea comparable a la final de la Copa del Mundo. Estar en esto es un privilegio”, Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham

