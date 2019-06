Drake vuelve a meterse con Warriors y ahora se burla de Kevin Durant

El rapero Drake sigue haciendo lo suyo para distraer a los Golden State Warriors.

Esta vez apareció en la arena de los Raptors enfundado con una sudadero negra que en principio parecía inofensiva, pero en la parte de la espalda tenía un mensaje de burla hacia la estrella de Warriors Kevin Durant.

En la parte trasera de la prenda tenía estampada la cara de Kevin McCallister de la famosa película “Home Alone” o “Mi Pobre Angelito” con la frase: “¿Kevin??”, haciendo alusión a la ausencia de Durant por lesión.

¿Responderá el jugador?

Hey @Drake I'm right here, bro. DM me. See you at the BBQ. pic.twitter.com/GTHMKg6LWU

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) June 3, 2019