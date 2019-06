VIDEO: Liverpool festeja con su afición el título de la Champions

Los jugadores del Liverpool se dieron este domingo un baño de multitudes al pasear en un autobús abierto por las calles de esta ciudad inglesa tras ganar, el sábado, en Madrid, la Liga de Campeones de fútbol.

Los "reds" llegaron durante la mañana de este domingo a Liverpool tras vencer el sábado en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid al también club inglés Tottenham Hotspur por 2-0 en la final de la Liga de Campeones de Europa.

En un autobús rojo que llevaba el mensaje "Campeones de Europa", los integrantes del equipo que dirige el alemán Jürgen Klopp se pasearon por la ciudad mientras la gente gritaba "campeones".

