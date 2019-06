VIDEO: Impresionante doble ‘nocaut’ entre boxeadores semi pesados

Una imagen poco habitual en el mundo del boxeo se dio en el Casino Seminole de Florida cuando los boxeadores Irosvani Duvergel y Jerhed Fenderson cayeron a la lona al mismo tiempo tras golpearse mutuamente con un derechazo.

Nominarán a Andy Ruiz para el Premio Nacional de Deportes

Antes del doble ‘nocaut’, ambos boxeadores ya habían tocado la lona. Primero fue el cubano Duvergel quien cayó tras recibir un derechazo en el mentón. Luego fue el estadounidense Fenderson quien cayó mareado tras un izquierdazo.

Fue en el tercer round cuando ambos púgiles intercambiaron golpes en una de las esquinas del cuadrilátero y un derechazo de cada uno provocó que cayeran al mismo tiempo. Fenderson fue directo a la lona, mientras que Duvergel cayó sobre las cuerdas, pero debido al golpe resbaló.

The fabled 'double knockdown' is one of the rarest sights in boxing but that is exactly what happened at an event in Florida when Irosvani Duvergel and Jerhed Fenderson both hit the canvas after connecting shots simultaneously. pic.twitter.com/zOd2qLUuvJ

— Daily Hurriyat (@HurriyatPk) May 23, 2019