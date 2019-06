Henry Martín no saldrá del América

El atacante de las Águilas del América Henry Martín salió a desmentir los rumores que lo ponían en Rayados de Monterray y aclaró que se queda en el equipo de Coapa, con quien está cerca de renovar contrato.

"He hablado con el club y con mis representantes y en todo momento me han dicho que me quieren en la institución (América); estoy por renovar el contrato, estamos nada más viendo los últimos detalles, así que tendría que pasar una catástrofe para que yo me mueva", dijo en una conferencia de prensa convocada por el propio futbolista.

"Mis ganas y la emoción que tiempo, siempre con el Club América y quisiera estar muchos años más allá. La propuesta del club hacia mí ya está hecha, mis representantes están revisando todas las cláusulas y detalles, prácticamente es un 90 por ciento de firmar, es una cosa de nada los últimos detalles, me piden un año más de contrato, a mí me queda año y medio".

