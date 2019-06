Gignac estuvo presente en la derrota del Tri Sub 22 ante Japón

Aprovechando sus vacaciones, el internacional André-Pierre Gignac se dio tiempo para ir a Toulon al juego de semifinales del torneo Maurice Revello entre México y Japón.

Al delantero de Tigres se le pudo ver en las gradas del Stade de Lattre de Tassigny en compañía de Francisco Palencia, extécnico de Lobos BUAP y fue testigo de la eliminación del Tri sub 22 en la tanda de penales.

Hola @TigresOficial, look who came to see us at the @TournoiMRevello again 😎🐯 #JPNMEX #TMR2019 pic.twitter.com/edj2PeLtv2

