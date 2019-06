Canadá debuta en Copa Oro con goleada ante Martinica

La selección canadiense de futbol debutó con el pie derecho en la Copa Oro 2019, al imponerse por marcador de 4-0 a su similar de Martinica, en duelo correspondiente al Grupo A, disputado en el estadio Rose Bowl.

Los goles de la victoria fueron obra de Jonathan David a los minutos 32 y 53, de Junior Hoolett, al ‘62, y Scott Arfield cerró la cuenta al ‘67. Con este resultado, los norteamericanos sumaron sus primeros tres puntos, en tanto los del Caribe se quedaron sin unidades.

La falta de definición y los errores defensivos fueron que lo que marcaron la diferencia en este duelo, ya que mientras los caribeños fueron incapaces de reflejar en el marcador las ocasiones de gol que generaron, los de la hoja de maple sí lo hicieron para inclinar la balanza a su favor.

Kevin Parsemain tuvo en sus pies la posibilidad de abrir el marcador apenas en el inicio, pero fue incapaz de conectar un balón cuando estaba dentro del área chica y de frente al marco.

Highlights of the Game presented by Tequila Camarena@CanadaSoccerEN defeats @lesmatinino 4-0 in the inaugural match of #GoldCup2019. #CANvMTQ #ThisIsOurs pic.twitter.com/aujJncIMug

— Gold Cup 2019 (@GoldCup) June 16, 2019