Nos va a llevar un tiempito asimilar esta derrota y aceptarla: Messi

"Nos va a llevar un tiempito asimilar esta derrota y aceptarla", manifestó este sábado Lionel Messi al analizar la derrota de Argentina por 0-2 ante la de Colombia en la primera jornada del Grupo B de la Copa América.

"Hay que sacar cosas positivas de los errores cometidos", expresó Messi tras el encuentro jugado en el estadio Arena Fonte Nova, de la ciudad nororiental brasileña de Salvador.

El astro del Barcelona lamentó que los dos goles de la selección colombiana, a los 70 y 86 minutos, se hayan producido en momentos en que "mejor jugaba" la Albiceleste.

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, dijo que Colombia hizo el primer gol de contraataque en "el mejor momento" de la Albiceleste.

"En nuestro mejor momento nos hicieron el gol de contra. Colombia es un buen equipo, eso está de más decirlo. Solo es un partido, es el primero, todavía queda mucho. Lógicamente nos hubiese gustado otro resultado, pero es el que hay", dijo Scaloni en rueda de prensa.

El entrenador sostuvo también que el campo de juego del Arena Fonte Nova de Salvador era "lamentable". "Y es el primer partido. No me imagino lo que va a ser esta cancha cuando lleven dos o tres. Deja mucho que desear, me parece lamentable", señaló.

Scaloni insistió en que "Colombia es un buen equipo", que "tiene las cosas claras". "Ellos en un momento fueron superiores, en otro, nosotros. Más allá del gol, que fue de contra, estuvimos bien, sobre todo el segundo tiempo", matizó.

"Somos un equipo, acá perdimos todos y lo vamos a levantar entre todos", concluyó Scaloni, quien recordó que quedan dos partidos de la fase de grupos (Paraguay y Catar) y que si Argentina los gana pasará a la siguiente fase.

