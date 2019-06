Maradona tunde a Argentina tras debut con derrota en Copa América

Diego Maradona, que en ese entonces tenía 17 años, fue el gran ausente del equipo argentino que ganó como local el Mundial de 1978. A partir de allí, estuvo presente en todas las Copas del Mundo y en la mayoría de las Copas Américas. Ahora, 'Pelusa' se coló en Brasil con un fuerte audio.

"Te das cuenta que nos puede ganar Tonga a nosotros. Hay un prestigio que lo construimos a patadas, a trompadas. Que se acuerden cuando salimos todos de Perú, que nos rompieron los micros. ¿Qué quedó de todo eso? ¿Qué es la camiseta? La camiseta la sentís, la concha de tu madre", dijo Maradona.

El autor del 'Gol del Siglo' pronunció esas palabras en un audio que fue recientemente revelado por el canal argentino TyC Sports.

Las críticas del campeón del Mundo con Argentina en México 1986 no tardarán en llegar a los oídos de los jugadores de la Albiceleste, que esta mañana se entrenarán en Belo Horinzonte.

Argentina perdió 0-2 en su debut del Grupo B de la Copa América ante Colombia este sábado y eso desencadenó la furia de Maradona.

Sin embargo, no es la primera vez que el exnúmero 10 de la selección critica a los jugadores de la Albiceleste durante un torneo.

"Estoy con una rabia que no se puede transmitir y una bronca interior muy grande, porque el que vistió esa camiseta no puede ver que sea vapuleada así por un equipo croata que no es Alemania, no es Brasil, no es Holanda ni España. (…) Argentina no sabe a qué juega, no tiene solución para nada", había dicho desde Rusia durante el Mundial de 2018, tras la caída por 0-3 en la fase de grupos ante Croacia, que terminaría el torneo como subcampeona.

'Pelusa' fue protagonista de ese Mundial desde las gradas por sus ampulosos y obscenos gestos durante los partidos. También por declaraciones picantes y la emotiva forma de celebrar los goles argentinos.

Maradona no estuvo en la Copa América anterior, la Centenario de 2016, que se disputó en Estados Unidos, pero sí "se hizo presente" con sus críticas a la distancia.

Incluso, llegó a decir que los jugadores argentinos no debían volver al país si no ganaban la Copa. La Albiceleste cayó en la final por penaltis ante Chile.

Desde España 1982, el astro argentino siempre estuvo en los torneos importantes de la Albiceleste.

Fue a todos los Mundiales, a algunos como comentarista, a otros como hincha y al de Sudáfrica 2010 como seleccionador de la Albiceleste, y cuando no pudo ir a una Copa América su nombre igualmente apareció en todos los medios por sus críticas u opiniones.

'Pelusa', de 58 años, renunció hace pocos días a la dirección técnica de los Dorados de Sinaloa, de la Segunda División de México, por problemas de salud.

Se tuvo que quedar en Argentina para realizarse dos operaciones programadas, ninguna de ellas de riesgo, según reveló hace poco.

Sin embargo, pese a sus complicaciones, se las ingenió, nuevamente, para ser protagonista en un torneo de la selección argentina.

A través de un mensaje de audio, el Diego analizó el arranque del equipo de Scaloni en la Copa América, aseguró que "hasta Tonga nos puede ganar"

