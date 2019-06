'Chicharito' estuvo presente en duelo Yankees vs Red Sox en Londres

Aprovechando que New York Yankees y Boston Red Sox de las Grandes Ligas del Beisbol jugaron una serie en Londres, el delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández acudió al partido al parecer por invitación de Luis Cessa, lanzador de los neoyorquinos.

Previo al encuentro, Hernández y Cessa intercambiaron sus respectivos jerseys autografiados y pasaron un buen momento.

"Es muy bonito que gente mexicana esté también involucrada en este deporte (beisbol). Yo creo que hay muchísimos jugadores y muchísimos peloteros como Luis (Cessa), y en México, también en nuestra liga, que ojalá puedan estar así, en estos clubes, y puedan romperla", dijo “Chicharito”.

When in London, jersey swap with Chicha. #LondonSeries pic.twitter.com/ru0PSO48F9

Did we just become best friends?

El Rey del gol mexicano disfrutando del Rey de los Deportes y con anfitrión de lujo. @CH14 y @LuisCessaMx.#YoAmoElBeis #LondonSeries pic.twitter.com/zVcCjZ9yGG

