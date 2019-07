Julio César Chávez Jr. critica a su hermano Omar tras perder con Santoyo

Julio César Chávez Jr. fue duro con su hermano Omar quien este sábado perdió su pelea ante Oziel Santoyo en Cancún, Quintana Roo.

Dijo que se nota que no pone el corazón arriba del ring, entonces le aconsejó dejar el boxeo para reacomodar y disciplinar su vida, y una vez que lo haya hecho, volver.

Desde antes de la batalla, “Julito” dejó entrever que el “Businessman” no estaba bien preparado.

“La verdad nunca se ve bien porque no entrena tan bien, esperemos que gane porque el rival está a modo siempre y cuando se haya preparado bien a conciencia”, aseguró en un video que compartió en las historias de su cuenta personal de Instagram.

Al final de la pelea volvió a compartir una grabación donde lo criticó por no prepararse como se debe y le pidió alejarse del pugilismo.

“No estoy triste porque él no da lo mejor, si no pone el corazón arriba del ring se nota. Yo nunca se lo he dicho pero cuando uno pelea por dinero no es lo mismo que pelear para trata de ser el mejor. Cuando uno anda mal preparado o no le gusta el boxeo se ve. Omar no tiene un rumbo definido de lo que quiere hacer y así la verdad le digo que me gustaría que ya no peleara. Que primero se reacomode, disciplinarse en su vida, como persona y después ya está listo para poder tomar otra vez la carrera de boxeador”.

