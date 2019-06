VIDEO: Jugadores de Jamaica se pelean por el balón para cobrar penal

La Selección de Jamaica avanzó a las semifinales de la Copa Oro 2019 después de vencer a Panamá en cuartos de final con un penal que varios jugadores caribeños se peleaban por cobrar.

Al minuto 75, el árbitro guatemalteco Mario Alberto Escobar marcó una mano del defensa Michael Murillo dentro de su área y sancionó con la pena máxima.

Los Reggae Boys festejaron la marcación pero cinco de ellos se pelearon por cobrar el penalti y uno de ellos no soltaba el balón hasta que Kemar Lawrence y Shamar Nicholson acordaron que lo tirara Darren Mattocks.

🇯🇲 When there is only one Jamaican Beef Patty left @DarrenMattocks #GoldCup2019 #ThisIsOurs #JAMvPAN @jff_football pic.twitter.com/x7IjU5w9Lb

Play of the Game presented by @SprintLatino

Darren Mattocks scores from the penalty spot and gives @jff_football their ticket to the #GoldCup2019 semifinals!#ThisIsOurs #EstoEsNuestro pic.twitter.com/OdmActuqMl

— Gold Cup 2019 (@GoldCup) June 30, 2019