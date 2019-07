Ana Gabriela Guevara se enfrenta con diputados

En su comparecencia en la Cámara de diputados para aclarar supuestas irregularidades en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), su titular Ana Gabriela Guevara respondió a los cuestionamientos de los legisladores sobre varios temas como la reducción de becas, el fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), incluso le pidieron su renuncia.

En cuanto a las becas, explicó que no hubo una reducción de las mismas, sino ajustes de acuerdo a los montos que ya están establecidos en la ley. Además reveló que se encontraron 348 deportistas que estaban recibiendo dinero sin resultados deportivos merecedores a ello, herencia de la pasada administración.

“En el régimen anterior se creó una clasificación de becas Conade, no por criterio personal. Se caracterizaron por repartir montos entre los 3 y 7 mil pesos en función de los metodólogos a cargo. Cuando se tomó posesión del cargo se revisaron 1669 expedientes recibidos por la subidrección de becas que entregaba sus funciones donde se encontró un total de 348 deportistas becados, los cuales no tienen resultados deportivos ni se justificaba su permanencia. El monto asciende a un millón 393, 500 pesos mensuales, que se traduce al año a 16 millones 722 mil pesos”, mencionó.

“La reestructuración de las becas se estableció con una beca base, no en esta administración, así está el tabulador. Parte de dos mil pesos que reciben todos aquellos que pueden ser perspectiva de una selección nacional o tiene un nivel superior a un campeón nacional”, continuó.

La ex medallista olímpico le exigió a los diputados que si quieren que se entregue más dinero en becas a los deportistas mexicanos que “¡legislen!”.

“Legislen. La tarea que se tiene que hacer es legislar porque se tienen muchos vacíos en la ley y uno de los temas son las becas. ¿Qué monto podría ser? Bueno, legíslenlo. Hoy nosotros estamos otorgando ese monto de beca porque así está en las reglas de operación, no lo decidí yo. Sería una gran labor de ustedes que aumentaran las sesiones de la comisión y que pudieran legislar”.

Sobre las cuatro carpetas de investigación que abrió la Secretaría de la Función Pública, Ana Guevara declinó hablar del tema debido a que “me impiden hablar dado que éste (la Cámara de Diputados), es un poder más de nuestro sistema y cualquier argumentación o dichos de mi persona podrían tomarse como parte de la investigación, por lo tanto, me veré impedida para poder profundizar en el tema”.

Ante su negativa el diputado de Movimiento Ciudadano, Alan Falomir, pidió su renuncia al cargo por la cantidad de irregularidades, a lo que Guevara respondió que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador no la remueva, ella no se irá.

“No me pagaron absolutamente nada, me chingue el lomo y le caminé duro para ganar la elección. Fue una facultad del presidente nombrarme directora de Conade, por lo que mientras el presidente no me revoque seguiré adelante”, respondió.



















Publicidad



















TAMBIÉN PUEDES LEER:

Tres heridos con contusiones en segundo encierro de San Fermín 2019

'La prensa en México me exigía como si fuera un veterano': Diego Lainez

Guillermo Ochoa jugó lesionado la final de la Copa Oro

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV