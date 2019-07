Sofía Alonso será la nueva directora del CMLL

Sofía Alonso, hija del fallecido Francisco Alonso Lutteroth, será la nueva presidente del Consejo Mundial de Lucha Libre, se informó en el programa CMLL informa de la empresa luchística.

Antes de la muerte de su padre, Sofía fungía como directora comercial, y ahora llevará las riendas de la empresa más antigua de lucha libre.

En entrevista con Julio César Rivera la nueva directiva informó que guardaron la noticia casi un día después para respetar su memoria. Además reveló que la causa de la muerte fue causa de un paro cardiorespiratorio.

"Por desgracia, esta es la forma en que yo me presento ocupando el cargo de mi padre, la empresa me ha nombrado como la directora del CMLL. Es la peor manera en la que a mí me hubiera gustado ocupar este cargo. Creo que pagué esta posición por adelanto y con lo que más me pudo costar en la vida que es el amor de mi padre", comentó Sofía Alonso.

