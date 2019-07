Rommel Pacheco, plata en trampolin 1 metro del Mundial FINA

El mexicano Rommel Pacheco ganó la medalla de plata en la prueba de trampolín de un metro en los Campeonatos Mundiales de Natación FINA 2019, que tienen lugar en la ciudad coreana Gwangju.

De esta manera, el experimentado competidor dio al país la tercera presea en el certamen internacional.

En la prueba de este domingo, Pacheco Marrufo sumó 420.15 unidades para la plaza de segundo puesto, en tanto que China no cede terreno en el cuadro de medallas de oro y en esta ocasión Zongyuan Wang fue el ganador con 440.25.

El bronce fue para el también chino Jianfeng Peng con 415 puntos, en la final en la que el mexicano dio una buena batalla por el puesto dos de la prueba, la cual no reparte pases a los Juegos Olímpicos.

Para haber llegado a la final, el competidor yucateco calificó en el cuarto puesto con 390.40 puntos, en tanto que los chinos accedieron al grupo de los 12 finalistas en los puestos uno y dos de manera respectiva, con 429.40 y 410.80.

En tanto, en la plataforma de 10 metros sincronizada, el par mexicano de Gabriela Agundez y la medallista olímpica de Londres 2012, Alejandra Orozco, avanzaron a la final en busca de la plaza a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Mexico’s Rommel Pacheco Marrufo with an outstanding performance in the men’s 1m Springboard. But he had to give in to China’s teenage diver Wang Zongyuan who won the gold. All the action live on 💻 https://t.co/bEozhdW5qV #FINAGwangju2019 #Diving #FINA pic.twitter.com/R7mgEWkizo

— FINA (@fina1908) July 14, 2019