Abanderado de México para JP pasó del orgullo a la tristeza por la falta de apoyo

Todo el orgullo que manifestó Jorge Martín Orozco, quién portó la bandera mexicana en el abanderamiento panamericano, se acabó cuando habló del poco apoyo para su preparación, que ha tenido de parte de las autoridades federales.

"En lo que va de este gobierno sigo sintiendo, no como desinterés, pero como esa falta de ganas de las autoridades por querer apoyar a los deportistas, con las excusas de siempre: que no hay suficiente presupuesto, que no existe, que ya se dio pero no se sabe dónde está", dijo el competidor de tiro deportivo.

Su prueba es la de escopeta, y para poder entrenar recibió apoyo de sus distintos patrocinadores, que le daban los cartuchos, en tanto que el Club Cinegético de Jalisco, le hacía "buenos descuentos", para ir a realizar sus entrenamientos.

Martín Orozco no se dijo decepcionado, pero sí triste por la falta de apoyo. "No es una decepción lo que nos da la falta de apoyo, es una verdadera tristeza y enojo, eso es lo que sentimos, porque estamos empezando a dar resultados históricos y al final que no nos den apoyo es frustrante", expresó.

El tirador debió ir a un Campeonato del Mundo en Italia, pero, a una semana de la salida le dijeron que finalmente no iba y por ello se quedó sin ninguna competencia de preparación hacia Lima 2019.

Orozco remató explicando que el deporte que practica: "Es muy caro, las armas son muy caras y se requiere mucho dinero para practicarlo, por eso se necesita el apoyo, que en este caso, ha sido principalmente de mi familia y patrocinios". Y así, con ese ánimo, el abanderado mexicano irá a los Panamericanos.

¡De escándalo! Humillante goleada 24-0 en el futbol peruano















Publicidad















TAMBIÉN PUEDES LEER:

NFL México garantiza calidad del césped del Azteca para noviembre

¡De escándalo! Humillante goleada 24-0 en el futbol peruano

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV