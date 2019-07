Dejan sin beca a 99 atletas paralímpicos ‘aviadores’

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) dejó a 99 atletas paralímpicos sin beca este año, pues pasó de tener 434 deportistas con apoyo en 2018 a 335 en 2019, de acuerdo con documentos obtenidos por Publimetro vía Ley General de Transparencia.

Sin embargo, ningún atleta ni el Comité Paralímpico Mexicano (Copame) conocen a deportistas a quienes se les haya retirado el apoyo, por lo que, dicen, se podría tratar de los casos irregulares y sin expediente a los que autoridades de la Conade se han referido en varias ocasiones.

En entrevista, la presidenta del Comité Paralímpico Mexicano (Copame), Liliana Suárez, señaló que actualmente hay un proceso de reestructuración y de ajustes en las becas, el cual debe revisarse con lupa.

“El tema de las becas es delicado. Estamos todos conscientes que si hay gente que no está dentro de los listados de afiliados no tendrían que recibir el apoyo, pero que nos digan quiénes son”, señaló Suárez.

La titular de la Copame también apuntó que la reestructuración en la entrega de becas se debe al “cambio de políticas públicas desde el gobierno federal”; sin embargo, aseguró que confía en que con esto se mejorarán los procesos.

“Son modelos diferentes (de administración) y tenemos que acostumbrarnos a los cambios, a los ajustes necesarios. Se necesita cambiar y sumar para que el deporte nacional tome un rumbo diferente”, indicó.

Bajan 66% apoyo a atletas

Al respecto, la nadadora paralímpica y multimedallista, Haidee Aceves, señaló a Publimetro que a la fecha le deben el pago de la beca correspondiente de los primeros meses de este año; además comentó que les redujeron en más de la mitad el apoyo económico, pues pasó de recibir seis mil pesos a sólo dos mil cada mes.

“Siento que es una burla, no sé si humillante, pero creo que los dos mil pesos que nos dan no es nada sustentable. Los gastos son muchos: transporte, alimentación, equipamiento, etcétera. Creo que para nosotros que tenemos una buena trayectoria no es justo; es muy triste y decepcionante la situación”.

“A veces dices: ‘amo estar compitiendo, pero mejor me busco un trabajo en donde pueda vivir’, pues también comemos, vestimos y vamos a la escuela. El dinero de la beca no me dura ni una semana”, indicó la deportista, quien participará en los próximos Juegos Parapanamericanos 2019, que se realizarán en Lima, Perú.

Haidee comentó que, hasta el año pasado, el monto que recibían era entre cinco y seis mil pesos al mes; sin embargo, en el inicio de este 2019 comenzaron a surgir complicaciones que culminaron en adeudos y una reducción de 66% de la beca.

La nadadora paralímpica Kerena López, quien también participará en los Juegos Parapanamericanos de 2019, aseguró que con el tijeretazo al apoyo se menosprecia el trabajo de los deportistas y además dificulta el entrenamiento para llegar a ser atletas de élite. “Queremos subirnos al podio. Lo que pedimos es visión, proyección; no estamos en contra de dar resultados”, sentenció.

Kerena López subrayó que sí hay una gran diferencia en el apoyo y respaldo que reciben atletas paralímpicos de otros países, pues hay muy pocas “competencias internacionales de prueba” para mejorar su rendimiento, lo que orilla a que busquen por sus propios medios económicos asistir a un evento o conseguir patrocinadores.

Ante esto, Liliana Suárez reveló a Publimetro que si se tienen buenos resultados en los Juegos Parapanamericanos la beca podría aumentar o regresar al monto original.

Se acaban el presupuesto

Según documentos oficiales, este año se presupuestaron nueve millones 933 mil 50 pesos para las becas; sin embargo, de enero a junio se terminaron estos recursos. Este monto, según lo dicho por la propia titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, es casi la mitad de lo que gastó la dependencia el año pasado, aún con “pagos injustificados”.

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados –realizada la semana pasada– Guevara aclaró que la Comisión no suspendió ni recortó las becas, sino que se realizó un reajuste debido a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó pagos injustificados por más de 16 millones de pesos y un daño al erario por 772 mil 300 pesos.

“Cuando se tomó posesión del cargo se revisaron mil 669 expedientes, recibidos por la Subdirección de Becas, donde se encontró un total de 348 deportistas becados por Perspectiva, los cuales no tienen resultados deportivos, ni se justificaba tampoco su permanencia. El monto de estos deportistas becados asciende a un millón 393 mil 500 pesos mensuales”, detalló.

Publimetro buscó a la Comisión para aclarar el tema; sin embargo, el área de comunicación social de la dependencia señaló que cualquier tema relacionado con becas se atenderá después del término de los Juegos Panamericanos (11 de agosto).

