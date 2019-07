Rommel Pacheco pide proceso claro y transparente en próximos selectivos

El clavadista olímpico Rommel Pacheco pidió, después de su participación en el Mundial de Natación que se realizó en Gwangju, Corea del Sur, que los próximos selectivos a Juegos Olímpicos sean claros para evitar malos entendidos.

“Se debe especificar que criterios serán los que se tomen en cuenta para escoger la selección, que puntaje, qué lugar en el ranking, etcétera, pero también deben ser congruentes y claros para evitar que haya ambigüedades o malos entendidos”.

Rommel también mencionó en conferencia de prensa realizada este lunes, que, aunque no tiene una “bola de cristal”, “ Jahir y yo, con los puntajes que hemos obtenido, podríamos tener una buena oportunidad en estos Panamericanos”, recordando que la Federación Mexicana de Natación (FMN) anunció a los seleccionados que participarán en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 donde destaca la ausencia de Rommel Pacheco y Jahir Ocampo, quienes fueron de los mejores participantes del selectivo nacional que se realizó en Guanajuato.

Hablando del recorte que se realizó a la CONADE, gracias a la política de austeridad implementada por el presente gobierno, señaló que “el deporte es como una empresa y no conozco a ninguna que de mejores resultados reduciendo el presupuesto, además (el deporte) no es un gasto es más una inversión”.

Para finalizar mencionó que aunque a él no le importa si sin jueves nacionales o extranjeros los que evalúen dentro del proceso selectivo para Tokio 2020, “ellos deben ser imparciales en todo momento y calificar de la mejor forma a cada uno de los competidores para que vayan los mejores atletas” Además de que el proceso debería ser a puerta abierta “No entiendo el misterio, si las competencias grandes está el público y los medios, porque el selectivo no puede ser así” apuntó.

“Estos podrían ser mis últimos Juegos Olímpicos eso depende de cómo me desempeñe, tal vez estos fue mi último mundial, aún no lo sé, hay que evaluar después del próximo año que quiero y que es lo que más me conviene” dijo Rommel al hablar de su futuro.

