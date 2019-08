Alejandro Bedoya del Union alza la voz contra la violencia con armas en EU

Alejandro Bedoya alzó la voz respecto a la violencia con armas de fuego en la capital del país.

Después de anotar el primer gol del partido en la victoria del Union de Filadelfia de 5-1 sobre D.C. United, Bedoya se acercó de prisa a uno de los micrófonos a ras de cancha y gritó hacia el público: "¡Hey Congreso, haz algo ahora! ¡Pon fin a la violencia con armas! ¡Vamos!"

Thank you Alejandro Bedoya for not “sticking to sports” pic.twitter.com/YQE7IollYU

Bedoya había tuiteado antes del juego sobre los recientes tiroteos en Texas y Ohio que cobraron la vida de 29 personas.

Seeing more thoughts and prayers bullshit.

Words without actions are just worthless. America, it seems, is becoming a dystopian society.

Do something!!! Enough!!!

— Alejandro Bedoya (@AleBedoya17) August 4, 2019