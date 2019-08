Dr. Wagner Jr. se echa para atrás y no se retirará

Ya que consideró que la lucha de apuestas contra Blue Demon Jr. fue un robo, el Dr. Wagner Jr. dio a conocer que no se retirará de la lucha libre como lo había prometido antes de la lucha estelar de Triplemanía XXVII.

Blue Demon Jr. vs Dr. Wagner Jr: ¡El que pierda también se retira! Además de la máscara y cabellera, el ‘Demonio Azul’ y el ‘Galeno del Mal’ se jugarán la carrera el 3 de agosto en Triplemanía XXVII

A través de su cuenta de Instagram dio a conocer su decisión y otro de sus argumentos fue que tenía compromisos pactados con promotores de otras empresas los cuales va a cumplir por lo menos un años más.

“Lo de ayer (sábado) para mí fue un robo donde Blue Demon no respetó su legado. Nosotros hemos hecho hucha historia, mucha entrega. No me voy a disculpar por eso. Yo no mencioné en ningún momento que era mi última lucha. El retiro lleva un proceso porque tenemos una agenda de un año y para mí y los promotores es una gran responsabilidad hacerme responsable de todo esto”, mencionó.

