Árbitro en Bolivia revisa jugada en un ¡VAR inexistente!

Uno de los momentos curiosos dentro del futbol en lo que va de este 2019 se dio en la Primera División del futbol boliviano. Y es que durante el encuentro que disputaban los conjuntos de Always Ready vs Bolivar, Raúl Orozco, un silbante de aquel país llamó la atención por la peculiar manera en la que decidió recurrir al sistema de videoarbitraje, el cual aún no existe en dicha liga profesional, por más raro que parezca.

Todo se derivó de una polémica jugada en los últimos minutos del partido. Cuando una supuesta falta dentro del área fue protestada por parte del director técnico del Always Ready. Ante lo cual de manera inmediata el silbante salió del campo para dialogar con el con sus asistentes ante la falta del VAR. Sin embargo, pocos segundos después el árbitro Orozco regresó al terreno de juego haciendo la señal que coloquialmente utilizan para referirse al sistema de video arbitraje.

Instantes después de la rara acción protagonizada por el silbante, se dio cuenta de que había cometido un error, sin embargo, señaló la pena máxima, la cual el equipo local se encargo de ejecutar pero el tiro se estrelló en el palo, dándole así el triunfo por la mínima al Bolivar.

