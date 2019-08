No es justo que digan que ayudan a Chivas: Alanís

Chivas suma siete de los últimos nueve puntos disputados, pero la polémica apareció en los encuentros más recientes. Hoy, hay quienes afirman que el arbitraje, a través del VAR, le ayuda al Rebaño Sagrado. Y el defensor central rojiblanco, Oswaldo Alanís, considera que es injusto asegurar que se favorece a su equipo.

“Nos enfocamos en lo positivo, vamos mejorando y más bien nos ocupamos en lo que queremos mejorar, lo que nos ha faltado. Si bien se siente, no se me hace algo justo que digan que por el tema de arbitraje, que nos están ayudando y por eso salen los resultados. Pero cuando ganas 3-0, independientemente de los penales, no te meten gol, hubiera sido 1-0”, señaló este jueves.

“Aun así, mientras sea una acción justa y se ve evidente cómo es, pueden hablar mucho y nosotros estar tranquilos de que seguimos sumando. Eso nos da confianza en el equipo. Molesta (lo que dicen) sí y no, en parte sí, pero nos concentramos en lo positivo y mientras ganemos, eso nos da confianza. Independientemente de lo que digan seguimos avanzando”, añadió Oswaldo Alanís.

Por otra parte, el zaguero de Chivas respondió al técnico de León, Ignacio Ambriz, quien cuestionó la grandeza del Guadalajara. Tras cuatro torneos sin calificar a la Liguilla, el estratega considera que el conjunto tapatío ha perdido esa etiqueta. Pero Alanís asegura que la magnitud de su club está fuera de todo debate.

“Son ideas y se respeta. Chivas creo que no hay mucho que debatir, si es grande o no. Lo que sí es que recuperamos confianza, sumamos resultados para llevar a Chivas donde debe estar. No han habido buenos torneos, se dejaron de hacer cosas, pero esa es polémica y no me metería. Todos sabemos lo que es Chivas, el equipo tan grande que es, lo que mueve y lo que puede lograr cuando se hacen bien las cosas”, explicó.

“No creo (que sea debatible el tema). Al final, los títulos, lo resultados, la gente, la afición, el seguimiento que se le da a Chivas… no se puede tapar el Sol con un dedo y decir lo contrario de algo que es tan evidente”, concluyó el defensa del Guadalajara.

Rechaza cobrar penales de “brinquito”

Oswaldo Alanís explicó, por otra parte, cómo deciden en la cancha quién patea los penales. Hasta el momento, a Chivas le han marcado cuatro en lo que va del Apertura 2019. Dos de ellos los cobró el defensor central y dos Alan Pulido. Además, el zaguero rechazó llegar a ejecutar de “brinquito”, como lo hace en ocasiones el delantero.

“Los penales los cobra el que esté mejor, el que tenga más confianza, lo hemos comentado con Pulido. Ahí está el resultado, como vayamos organizando y dependiendo el momento del partido, se define el tirador. También puede tirar otro compañero, pero siempre buscando lo mejor para el equipo. Cobra el que esté mejor, lo vamos platicando y depende de muchas situaciones. De la forma de cobrarlos, cada quien tiene su estilo. Sería imposible que yo tire así, con el brinquito, pero cada quien tiene su estilo”, sentenció.

