'Ayón nunca presentó solicitud formal para ser parte de la liga', Sergio Ganem

Luego de la polémicas declaraciones donde el basquetbolista mexicano Gustavo Ayón dio a conocer que supuestamente había sido objeto de un bloqueo por parte de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) para adquirir la membresía de los Aguacateros de Michoacán, su presidente Sergio Ganem Velázquez reviró que nunca recibieron una solicitud formal por parte del nayarita.

“Ni yo, ni la liga tenemos un documento donde Gustavo (Ayón) haya enviado una solicitud formal para formar parte de la liga. Todo ha sido a través del chat. Hay formas, protocolos y requisitos que se tienen que satisfacer para poder ingresar a la Liga Nacional como lo hemos hecho los que somos socios, el trato es parejo para todos y hoy en día no hay un papel firmado por Gustavo donde esté solicitando algo directamente a la liga”, aseveró el directivo.

Lamentó las palabras del jugador del Zenit de Rusia pero afirmó que no tiene ningún problema personal ni institucional con él y que las puertas de la liga estarán abiertas siempre y cuando cumpla con los requisitos que necesitan, aunque cree que sería difícil estando en Rusia.

“Él está en Rusia, al otro lado del mundo, ¿cómo va a manejar una organización desde allá? Si su deseo es que cuando termine de jugar pueda ingresar a la liga y cumple con todos los requisitos, y si el consejo y la liga lo autorizan, adelante. A la mejor para ese momento yo ya no voy a ser presidente”.

Y continuó: “Ni Sergio Ganem en lo personal, ni la LNBP en lo institucional tenemos alguna situación en contra de Gustavo Ayón, no tenemos ningún problema con él. No quiero montar una telenovela, ni subirme a un ring con él. Le reitero que a pesar de las declaraciones que hizo el fin de semana tan desafortunadas, no importa, siempre voy a estar a su disposición porque él es un referente del baloncesto en nuestro país. Si quiere sumar con la LNBP, la LNBP quiere sumar con él. Mientras cumpla con los requisitos que todos los socios hemos cumplido, siempre tendrá la posibilidad de ser aceptado. Yo no tengo el poder de aceptar o rechazar a alguien en la liga. Soy el presidente pero somos 18 socios y cada quien tiene un voto”, afirmó.

Dijo que todo se pudo haber evitado con una simple llamada o mensaje para aclarar dudas pues tienen comunicación directa.

“Si él hubiera tenido alguna necesidad de mi intervención en alguna negociación ¿por qué no me mandó un mensaje?, ¿por qué no me buscó si tenemos una comunicación directa? Esta organización está abierta para todo aquel que puede, y que además venga a sumar con nosotros en el tema del basquetbol profesional. Todos son todos, sin excepción”, finalizó.

