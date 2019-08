Chivas confía en que llegarán los goles de Oribe Peralta

En cinco fechas del Torneo Apertura 2019, Oribe Peralta no ha podido estrenarse como goleador de Chivas. Y su sequía va más allá: no anota desde el pasado 22 de septiembre, cuando todavía vestía la camiseta del América. Pero Tomás Boy, técnico del Guadalajara, mantiene intacta la paciencia. Asegura que pronto llegarán los goles.

“Todo depende de las expectativas que tengan. Si están hablando de goles, Oribe hace muchas más cosas que hacer goles, desde mi punto de vista ha trabajado bien. Estamos esperando que encuentre su mejor versión físicamente y desde mi punto de vista, trabaja muy bien para el equipo en la zona donde va. No se han presentado los goles, pero va a meter goles. Quizá sus funciones van más allá: tiene que ver con distracción, movimientos de atracción, muchas cosas que son su naturaleza”, explicó Boy.

“Evidentemente, los goles también, pero por ejemplo está creando espacios para Pulido, que está aprovechando los movimientos de Oribe. Después, cuando entra Vega se produce un buen cambio, como revulsivo ha actuado fenomenal. No vería a Peralta como opción exclusivamente de goles. Lo veo bien, siento que hay que dosificarle bien el trabajo. Está haciendo movimientos que otros están aprovechando. Se está integrando al equipo, estamos buscando todavía alternativas de un mejor ataque”, agregó el entrenador de Chivas.

Al analizar la actuación de Oribe Peralta, el técnico de Chivas encontró explicación a su falta de gol. “Es evidente que los balones no le han llegado en las posibilidades que se crean, no le han llegado como podría ser. Hay una jugada donde López desborda y no le pone bien el balón, pero el movimiento era bueno, la jugada es buena. Imagínense si cada que se produce una jugada, debe ser gol. Sí se le exige esa parte, pero yo lo veo más en otras funciones que está acostumbrado a hacer. No se le han presentado las oportunidades tan claras”, detalló.

Reveló también que tenía pensado dejar a Oribe en la banca al arrancar el Apertura 2019, pero las necesidades del equipo lo hicieron titular. “Vega viene de no tener descanso, se fue mes y medio a la Selección. Tenía planeado para Oribe al principio un poco más de trabajo de recuperación. El plan era que no estuviera los primeros partidos, era Vega, pero la situación fue al revés. Alguna vez jugarán los tres juntos porque lo pueden hace, tienen la capacidad. Es cuestión de tiempo, ahorita Vega está como revulsivo fenomenal, hace goles, da pases, es peligroso, trabaja duro y está regresando a un nivel importante. La pelea es buena, pero aún no puedo determinar si va a cambiar la situación o no”, concluyó Tomás Boy.

