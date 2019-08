Jugadores de Chivas apoyan la continuidad de Tomás Boy

Los cuestionamientos sobre Tomás Boy comenzaron a llegar. Ante la falta de buenos resultados, ya hay quienes exigen la salida del técnico del Chivas. Pero en el plantel rojiblanco se mantiene la tranquilidad. Los jugadores del Rebaño Sagrado respaldan la continuidad del entrenado. No creen que esté en juego so permanencia en el partido de este sábado, en casa del Cruz Azul.

“La verdad no creo que se esté jugando de este lado la permanencia del entrenador. No sé si estamos cómodos, pero estamos contentos con él porque trabaja muy bien. No se han dado los resultados, no por el entrenador, nosotros somos los que actuamos en la cancha, debemos responder y decidir ya estando ahí. La verdad no creo que sea eso”, explicó Dieter Villalpando.

Asegura que el plantel sabe cómo mostrar el respaldo hacia Tomás Boy. “Creo que muy sencillo: ganando y jugando bien al futbol. Es lo que estamos buscando y lo hemos encontrado por lapsos de partido, pero no es suficiente. Estamos no sé si desconcentrados o no se qué nos pasa en los primeros 45 minutos, que nos han costado. En los segundos tiempos reaccionamos, pero estamos trabajando para estar concentrados los 90 minutos”, agregó el futbolista.

Y aunque el Guadalajara se encuentra hoy por debajo de la expectativa, Dieter Villalpando confía en qué hay tiempo para corregir. “La verdad creo que pensábamos tener muchos más puntos. No sé si deberíamos tener más o no, pero la verdad el equipo me admiro de cómo trabaja. Desde que llegué a Chivas, veo que se esfuerzan demasiado, nunca vi un equipo trabajar así y contagian. Trabajaremos hasta el final, nos merecemos una Liguilla por lo que hemos vivido. Estoy comprometido para llegar a eso”, aseveró.

Por otra parte, tras estrenarse como goleador rojiblanco, reconoció que no debió celebrar, pues su equipo estaba abajo en ese momento 2-0. “Me da risa porque se me viene a la mente, tengo buena relación con el dueño del Necaxa. No tenía ni que haber festejado a ese equipo porque estoy muy agradecido con ellos. Después, del partido dije ¿qué me paso? Pero fue mi primer gol con Chivas y tenía que festejarlo, fue una sensación increíble, creo que me desahogué. Tenía muchas ganas de festejar un gol con este equipo, más que nada fue eso. No pude contentarlo, no tuve que haber festejado porque íbamos perdiendo y otra: no tuve que haberle festejado a mi ex equipo. En ese momento, cuando vas perdiendo, debes tomar la pelota y hacer el menos tiempo posible”, concluyó.

Cruz Azul puede dar muchas facilidades

Dieter Villalpando también habló de la visita que hará Chivas este sábado al Estadio Azteca. Confió en que la irregularidad del futbol mexicano le beneficie al Rebaño Sagrado. “No nada más es Cruz Azul. ¿Viste el partido de Atlas y Tigres? Iba ganando Atlas y empataron al final por el tiempo que agregó el árbitro. En esta Liga puedes esperar cualquier cosa y nosotros el sábado vamos a salir a ganar”, afirmó.

“El Cruz Azul tiene grandes jugadores, pero así como puede dar un partidazo, puede darte muchas facilidades. Debemos enfocarnos en nosotros, estar concentrados los 90 minutos. No debemos regalar nada, porque hay jugadas que nos cuestan goles. Luego nos cuesta hacer goles porque los defensas le dan con todo a nuestros delanteros y nosotros somos un equipo muy noble. Debemos ser mas agresivos, no en el aspecto de golpear, sino para recuperar la pelota”, finalizó Villalpando.

