Joven Bryan Mendoza dedicó gol del triunfo a su madre fallecida

Bryan Mendoza, el héroe de Pumas, no pudo contener la emoción y el llanto y dedicó su primer gol en primera división a su madre fallecida.

“Estoy feliz por darle el triunfo a mi equipo y pues es dedicado para mi mami que está en el cielo”, afirmó el canterano al borde de las lágrimas al finalizar el partido ante Toluca

“(Mi mamá) Estaría orgullosa de mí, me estaría dando abrazos, me decía que lograra esto y lo estoy logrando gracias a ella. Quería que mi madre me viera aquí para que disfrute este momento”.

Mendoza entró de cambio a los 45 minutos en sustitución de David Cabrera y demostró su valor en la ofensiva en el tiempo agregado, cuando remató de “palomita” y consiguió el gol del triunfo 2-1 para Pumas.

