VIDEO: ¿Te la perdiste? Esta es la mejor jugada defensiva de la historia

En el futbol, son los goleadores quienes mayormente atraen las miradas de millones de aficionados. Pero desde el pasado fin de semana, un zaguero ruso le está dando la vuelta al mundo, gracias a una increíble intervención. Sobre la línea de gol, salvó en dos ocasiones a su equipo, en la que para muchos es la mejor jugada defensiva de la historia.

Evgeni Chernov, del FC Rostov de la Primera División de Rusia, realizó la doble salvada, aparentemente imposible, en el partido frente al Lokomotiv. Primero, su portero fallo en una salida, tras largo pelotazo desde la izquierda y permitió un cabezazo con dirección a gol. Chernov estiro la pierna derecha y logró sacar rechazar el esférico.

Pero lo inimaginable ocurrió enseguida, cuando la pelota quedó en pies de un atacante, a menos de dos metros de la portería. Controló y remató para que todo mundo comenzara a festejar. Chernov había quedado tendido en el césped, dentro de su propio arco.

Y al más puro estilo de los “Supercampeones”, sacó una fuerza increíble. Apoyó ambos pies en el césped y se impulsó hacia atrás. Llevó así su cuerpo hacia la línea de gol y giró para tapar el disparo con la espalda. Una acción defensiva que demostró que de vez en cuando los reflectores también son para los que evitan los goles y no sólo para quienes los hacen.

🔥 Ladies and gentlemen, best save in the history of football for you!#RPL pic.twitter.com/e5DiffBl0P

— Russian Premier Liga (@premierliga_en) August 31, 2019