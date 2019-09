Atlas no se confía del mal momento que vive Chivas

Los números son fríos: Atlas llega al Clásico Tapatío con 13 puntos, cinco más que Chivas. La temporada de los Zorros es mejor en la estadística y en el funcionamiento del equipo. El Guadalajara, en cambio, atraviesa por una crisis que lo tiene penúltimo en la tabla porcentual. Pero la escuadra rojinegra no se confía del mal momento que vive su rival del próximo sábado.

“Venimos jugando bien y buscaremos seguir así en el Clásico, pero siento que no hay favorito. En estadísticas, sobresalimos un poco nosotros por los resultados que hemos obtenido y sólo una vez hemos estado fuera de zona de clasificación. Pero no hay que confiarnos, de ninguna manera”, explicó el joven rojinegro Edgar Zaldívar.

Sabe que para Chivas, el Clásico de este sábado es vital, por lo que Atlas no puede bajar la guardia. “Al final es un partido diferente. Si juegan de una manera, pueden cambiar para el siguiente partido. Es un Clásico y ellos van a dejar atrás los partidos malos y se van a quedar con lo bueno que hayan hecho. Ellos saben que dando un buen partido, la gente puede olvidar lo que han hecho mal, Eso es lo bueno de los Clásicos. Nosotros si lo ganamos, seguiremos por el mismo buen camino”, señaló.

El torneo pasado, Atlas sufrió una dolorosa derrota ante Chivas, por 3-0 y ahora quiere sacarse la espina. “Debemos salir más concentrados que aquella vez. Sabemos de la dimensión del partido, es un Clásico y no podemos salir al campo los primeros minutos desconcentraros o tibios. Hay que salir con la misma intensidad que terminamos el partido pasado (contra América). Si podemos hablar de errores, creo que ese fue el Clásico pasado y confió en que no vaya a pasar eso de nuevo”, sentenció el joven rojinegro.

Finalmente, descartó que las derrotas en Estados Unidos, durante la Fecha FIFA, frente a Cruz Azul y Detroit City FC puedan golpear la confianza del equipo. “Son partidos amistosos, los fuimos a jugar y aprovechar para mostrar cada uno su mejor versión. Los que no venimos jugando, tuvimos la oportunidad de aparecer. Eso no cambia el ritmo que veníamos teniendo, ese ritmo impresionante que se vio ante Tigres y América. Todos estamos seguros que será un gran partido ante Chivas y que no vamos a quedar a deber”, concluyó Edgar Zaldívar.

