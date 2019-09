Andy Ruiz se burla del triunfo de Tyson Fury

La guerra de mensajes entre los pesos completos Andy Ruiz y Tyson Fury continúa.

Luego de que el británico dijera que vencería fácilmente al mexicano y con una mano atada a su espalda, Andy le envió un mensaje tras su demostración ante el sueco Otto Wallin.

“Después de esa demostración no hay manera de que puedas golpearme con una mano atada a tu espalda”.

After that performance theres no way he beats me with a hand tied behind his back.

— AndyRuizjr (@Andy_destroyer1) September 15, 2019