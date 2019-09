Chivas enfrentará duelo clave frente al Pachuca

Chivas definirá gran parte de sus aspiraciones en los próximos dos compromisos. El primero de ellos será este martes frente al Pachuca, un partido fundamental para comenzar a dar rumbo al Rebaño Sagrado en el Torneo Apertura. El duelo correspondiente a la jornada 11 se disputará a las 21:00 horas en el Estadio Akron.

Guadalajara llega en la posición número 14 de la clasificación, con 11 puntos, a sólo tres de la zona de Liguilla. Por eso, será por demás importante conseguir la victoria. El Rebaño Sagrado no tiene margen de error, pues no sumar como local comenzaría a complicar seriamente sus aspiraciones de calificar por primera vez después de cuatro torneos de ausencia.

Pero no solo eso, el partido ante Pachuca y el del sábado próximo frente al América podrían definir otro aspecto importante para la institución: la continuidad de Tomás Boy. Tras la derrota del viernes pasado, frente a Morelia, se comenzó a cuestionar una vez más al técnico de Chivas. Un par de malos resultados podrían provocar su despido, aunque el plantel reitera el apoyo.

“El entrenador de Chivas siempre tiene presión, las decisiones de si es tiempo o no, le tocan a la gente de arriba. Estamos con él, es nuestro entrenador, acatamos sus ordenes, es con quien representamos a la institución y debemos estar con él. Sabemos que de un día para otro se pueden tomar decisiones, pero hasta hoy es nuestro entrenador y estamos acatando sus ordenes”, explicó este lunes Raúl Gudiño.

“Ya llevamos el tiempo que se necesita. No podemos hablar de adaptación. Estamos a mitad de torneo, no se puede hablar de adaptación, sino de mejorar, corregir y tener disposición hacia el entrenador. Eso es lo principal que uno puede mostrar, al final con el entrenador que estemos debemos obedecer y acatar. Si cambia de idea o forma de jugar, debemos estar a la disposición para hacerlo”, añadió el portero.

Reconoce Gudiño que Chivas se jugará mucho en estos dos encuentros. “En esa parte la verdad, siendo muy sinceros, sabemos lo que representa esta semana, no sólo por el Clásico, sino por el momento que vive la institución. No te voy a mentir que no se siente el partido del sábado, pero uno tiene que enfocarse en paso a paso. No podemos pensar en el sábado si tenemos un partido el martes y debemos sacar un buen resultado. Eso es lo principal: enfocarnos y sacar un buen resultado”, sentenció el arquero rojiblanco.

