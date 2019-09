Directiva de Chivas enciende los focos rojos tras el Clásico

Los focos rojos se encendieron ya en el Club Deportivo Guadalajara. La humillante derrota por 4-1, en el Clásico Nacional frente al América, desató la preocupación de la directiva rojiblanca. Chivas se encamina a su quinto torneo consecutivo sin calificar a la Liguilla por el título. Algo inadmisible para un equipo grande.

“Muy apenados, avergonzados por el resultado, realmente no era lo que queríamos, sobre todo para la afición. Estamos tristes por este resultado, también reconocer el esfuerzo de los muchachos que con 10 y 9 hombres que estuvieron en la cancha, se mataron. Es complicado jugar contra América con 10 y con 9, es prácticamente imposible”, explicó este domingo, Mariano Varela, director deportivo de Chivas.

“Sí los focos rojos ya están desde el momento que tienes 11 puntos y no se consiguen los resultados que quieres, por supuesto que es así. Pero no dejaremos de luchar, no dejaremos de meter, seguir en el diálogo permanente porque este equipo tiene que estar en otro lugar. No se merece la historia y la afición que estemos en estos lugares”, reconoció.

La posibilidad de quedar nuevamente fuera de la Liguilla le preocupa. “No puede pasar, quedan siete partidos 21 puntos y hoy vamos directo a Verde Valle, habrá una junta con todos, preparar el partido del martes (Correcaminos en Copa MX). De regreso, contra Pumas en nuestra casa tenemos que ganar y seguir aspirando a calificar. Por supuesto que se aleja más, pero no podemos dejar de luchar y pelear. Nosotros nos metimos en este tema y nosotros mismos tenemos que salir”, aseveró Mariano Varela.

Además, Mariano Varela le exigió a los futbolistas asumir su parte de culpa. “Todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad, porque siempre señalamos a los técnicos, a los directores deportivos, pero yo también estuve del otro lado. También el jugador tiene que asumir una responsabilidad porque hablé con los líderes y les dije cuántos directores deportivos van a pasar, cuántos directores técnicos van a pasar. Tenemos que asumir una responsabilidad”, concluyó.

