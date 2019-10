Baños acepta críticas por el photoshop de jugadores en foto oficial

Santiago Baños, presidente deportivo del club América, reconoció que intención de incluir a sus Giovani dos Santos, Sebastián Córdova y a Carlos Pecanha, kinesiólogo del equipo, en la foto oficial del equipo fue buena pero el resultado desató críticas bastante justificadas.

”No fue con malas intenciones, no estaban Gio y Córdova tampoco y no teníamos muchas opciones ni otras fechas para hacer la foto oficial, y la decidimos hacer ayer (miércoles) y por no dejarlos fuera porque son importantes, quisimos agregarlos como se hace en muchos lados con el Photoshop, y el resultado no fue favorable, quisimos hacer un acto bueno y acabó saliendo mal, pero la intención era que estuvieran", dijo en entrevista con Marca.

El directivo azulcrema también habló de la jugada en la que el defensor rojiblanco Antonio Briseño lesionó a Giovani dos Santos.

"En el momento sí es impactante, más que nada eso por la lesión que causa, y luego ya con la repetición te das cuenta que no es una entrada premeditada, el 'Pollo' es un jugador muy entregado, a veces se le pasan las revoluciones, pero no fue con la intención de lastimar a Gio. Son jugadas que pasan, causan mucha polémica y desafortunadamente para Gio estará fuera un tiempo, pero no fue una jugada con la intensión de lastimarlo", dijo.

