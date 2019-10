VIDEO: Charles Leclerc maneja en una curva a 300 km/h con una sola mano

Desde su llegada a Ferrari, Charles Leclerc ha ido dejando poco a poco la etiqueta de joven promesa para convertirse en una realidad dentro de la Fórmula 1. El monegasco ha sacado la cara recientemente por la escudería de Maranello ganando dos Grandes Premios de manera consecutiva y demostrando un gran dominio de su poderoso monoplaza.

En el pasado Gran Premio de Japón, el piloto monegasco demostró sus grandes habilidades al doblar una curva del circuito de Suzuka con una sola mano a poco más de 300 km/h, situación que de inmediato se hizo viral en redes sociales tras el gran riesgo que diga maniobra represento luego del accidentado cruce que tuvo con el piloto de Red Bull, Max Verstappen en el arranque de la carrera.

Yeah, going through 130R is cool. But how about one-handed….?

Nicely done @Charles_Leclerc 😎#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/JaCyKG3PNb

— Formula 1 (@F1) October 13, 2019