Mauricio Cuero no se conforma y quiere dar más al Atlas

En el ecuatoriano Mauricio Cuero no hay conformismo. Ya logró cambiar los abucheos por aplausos. Pero asegura que puede darle todavía más al Atlas. Se siente satisfecho de haberse ganado el respeto de los aficionados que el arranque del Apertura 2019 no lo querían. Y ahora, sueña con lograr cosas importantes con los Zorros.

“Ahora me siento muy bien, pero siento que puedo dar muchísimo más, voy de menos a más así que de a poquito, día a día, esto se va construyendo. Creemos que cada uno de nosotros estamos en condiciones de dar más y estar en un nivel donde el objetivo es claro, llegar a puestos de Liguilla y pelear por el título”, explicó el futbolista del Atlas.

“La verdad que sí muy contento por el nivel que se ha venido demostrando en estos últimos partidos. Como lo dije desde el inicio: vengo a sumar, vengo a prepararme y en el momento que me toque, aprovechar la oportunidad, con el respaldo de los compañeros, cuerpo técnico y directiva. Eso me ha hecho sentir muy bien, me ha llenado de confianza para aportar mi granito de arena y ayudar al equipo”, agregó.

Reconoce que soportar silbidos de la afición no ha sido sencillo. “Obviamente la ayuda de los compañeros y cuerpo técnico fue fundamental, su respaldo me hizo sentir mejor. Después, con trabajo que es lo único que te puede garantizar que las cosas van a salir bien en algún momento. Por ahí a inicio de torneo las cosas no se me venían dando, pero estaba tranquilo porque sabía que con trabajo, mucho esfuerzo cuando me tocara, iba a ir de menos a más y gracias a Dios las cosas han venido mejorando”, detalló el atacante del Atlas.

“Siempre estuve tranquilo, obviamente la afición está en todo su derecho de exigir, no tengo nada que decir, pero en lo personal siempre dije tengo que apretar más para cambiar esos abucheos e insultos por aplausos y ovaciones. Poco a poco se fue cambiando eso, fui mejorando tanto en lo personal como en lo colectivo y el trabajo es lo que te garantiza que de una u otra manera en algún momento las cosas van a salir bien”, concluyó Mauricio Cuero.

