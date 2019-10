Jeremy Stephens amenaza de muerte al 'Pantera' Rodríguez

A tan solo 15 segundos de iniciado el combate, Jeremy Stephens se quejó de un piquete de ojos de Yaír Rodríguez en la pelea estelar de UFC Fight Night México el pasado 21 de septiembre y la misma ya no se llevó a cabo.

Eso le valió al “Lil Heathen” un sinfín de críticas que parece que ya lo tienen harto. UFC reprogramó el combate e incluyó a ambos en la pelea semifinal de UFC Fight Night Boston de este viernes donde Stephens “amenazó de muerte” al “Pantera” porque su rivalidad ya se tornó personal.

“Me siento bien, fresco como una lechuga, tranquilo como una bomba. Listo para la pelea. Voy a matar a ese niño. Si no muere, no cuenta para mí. Esto ya es personal, siempre es personal cuando un chico viene y quiere sacar dinero de la mesa de mis hijos”, declaró Stephens después de una sesión de entrenamiento.

.@LiLHeathenMMA has a *strong* message for Yair Rodriguez ahead of their rematch at #UFCBoston:

"F*ck Yair. I'm going to kill this kid. If he don't die then it doesn't count." 👀

Watch full video: https://t.co/GZBbH5bLtP pic.twitter.com/kI7XyUyxwv

