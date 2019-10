“Está de la chingada”, la AMFpro no asegura que Veracruz juegue ante Tigres

Álvaro Ortíz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPro), descartó que se haya propuesto detener la Liga MX por los adeudos de Veracruz, pero explicó que este será un tema que decidirán los jugadores.

Este viernes Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), dio a conocer que se destinarán 18 millones para solucionar el tema de Tiburones Rojos.

“Lo que puedo decir es que la postura de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) cambia el tema, vemos una luz, pero esto lo deciden los jugadores, no la toma AMFPro, no puedo dar una postura, apoya las decisiones, pero sí manifestamos que queremos que se mejore este tema”, dijo Ortíz.

En conferencia de prensa en las instalaciones de una clínica de rehabilitación de la AMFPro, indicó que “si una persona tiene seis meses sin cobrar está complicado".

“No hay nada pactado. Hoy los jugadores necesitan dinero inmediato. Si la siguiente semana les cae algo, está bien. Los jugadores no están negados en meter la controversia. Nosotros estamos dispuestos a poner una parte (del dinero) para que se arregle el conflicto. Hoy las declaraciones del presidente de la FMF (Yon de Luisa) cambian todo. Saliendo debo hacer unas llamadas. Creo que hoy existe una luz para arreglar el conflicto”, aseguró el dirigente.

Al hablar de la situación precaria de algunos jugadores señaló: "Con todo respeto está de la chingada. La situación de los futbolistas es muy complicada, tanto en el tema de salarios como en lo deportivo. Hoy las jugadoras nos expresan que no tienen ni agua en los entrenamientos; hay que ser sensibles”, señaló Ortíz.

"Hay jugadores que pueden o no salir públicamente, pero ahí está el respaldo. No es obligatorio, es un tema de solidaridad".

Además destacó el señalamiento hacia Fidel Kuri, propietario de los Tiburones Rojos, quien habría aceptado ante la Comisión de Controversias la existencia de dobles contratos en su club, siendo el caso más reciente el de 'Memo' Vázquez.

"Hacer un doble contrato tampoco es un pecado. Hay muchos clubes que los tienen y están al día con los pagos. Son temas que sólo los clubes te pueden decir en su manera de trabajar”.

Considera que falta mucha unión entre el gremio de futbolistas, más con los extranjeros, por lo que deben trabajar mucho para evitar este tipo de situaciones.

“Falta mucha conciencia, el jugador extranjero en su país apoya, pero aquí les cuesta mucho trabajo, si el parar la liga es la solución lo vamos a hacer, pero no creemos en esa parte, no con un parón vamos a cambiar, los equipos están al día, hay muchas cosas que debemos mejorar, buscar un contrato colectivo, un contrato de modelo, estamos en nuestro derecho”, acotó.

Añadió que les “falta mucha conciencia de saber valorarnos, de saber qué firmar, pero esta asociación ha hecho un gran trabajo, no es la solución y si lo tendremos que hacer lo haríamos porque he tenido llamadas de varios dueños y todos estamos en la disposición”.

“Todos estamos muy sensibles y preocupados, gente de otros equipos muy preocupados, tenemos que hacer un punto para sentarnos y ser una familia”, sentenció.

Finalmente, Álvaro Ortíz no quiso dar una postura sobre si el Veracruz vs. Tigres de esta noche se jugará, ya que esperará a que los futbolistas le comuniquen cuál es la situación. "Si se tiene que parar la liga lo vamos a hacer, pero no creemos que se tiene que llegar a eso”.

