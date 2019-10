Aficionadas muestran sus senos a Gerrit Cole para distraerlo

Los aficionados de los Washington Nationals trataron de ayudar de cualquier forma a su equipo para evitar la derrota ante Astros.

Ese fue el caso de dos mujeres que estaban en primera fila justo enfrente del diamante donde trabajó el as Gerrit Cole.

Para tratar de distraerlo y que lanzara mal, las chicas se levantaron sus playeras mostrándole sus senos.

Parece que la táctica no funcionó porque Cole estuvo casi perfecto en la loma y Houston se llevó la victoria para poner la serie Mundial 3-2 a su favor.

Casually enjoying the World Series, and some titties 💁🏻‍♀️ pic.twitter.com/Ec7mHrGWZP

— that's so regan (@ReganKelseyy) October 28, 2019