Embiid y Towns se agarran a golpes en juego entre Sixers y Wolves

Tremenda bronca fue la que se armó en el Wells Fargo Center de Filadelfia entre las dos estrellas Joel Embiid de Sixers y Karl-Anthony Towns de Wolves.

Getty Images

Se estaba jugando el tercer cuarto del partido cuando de repente las dos estrellas de la NBA comenzaron a forcejear y golpearse y de inmediato sus compañeros corrieron a separarlos.

De inmediato fueron separados. / Getty Images

Durante el partido Joel estuvo provocando a KAT y logró su cometido. Incluso una vez separados, Embiid celebró con la afición su conducta.

Getty Images

Mira el video:

KAT and Embiid GOING AT IT. Wow. pic.twitter.com/bXjAGiB5ul — Bleacher Report (@BleacherReport) October 31, 2019

KAT's parents had some words for Joel Embiid 😂 pic.twitter.com/HHHrPfcTFC — Dime (@DimeUPROXX) October 31, 2019

Lmao at Joel Embiid’s reaction to getting ejected pic.twitter.com/vWTxAO5Ziq — Brandon Lee Gowton (@BrandonGowton) October 31, 2019

Joel Embiid started it and Ben Simmons finishes off KAT with a choke hold 💀 @SONTHighlights pic.twitter.com/Yc0MTMFpyE — SportsAreFunny (@SportsRFunnyPod) October 31, 2019

