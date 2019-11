Julio César Chávez Jr. desmiente suspensión pero acepta que está en recuperación

View this post on Instagram

Todo lo que se dice es una mentira yo estoy listo para pelear la gente que me conoce sabe. no dejen que los confundan yo sigo firme en mi recuperación y firme para mi pelea el 20 de diciembre no crean ustedes juzguen por lo que ven no por lo que les digan yo amo el boxeo me querían bien me lo pidieron pero no me lo creyeron todo es gracias a Dios 🥊 @jcchavezjr vs @danieljacobstko diciembre 20