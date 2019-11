“No sabía ni como festejar”: Antonio Rodríguez, arquero de Chivas

Antonio Rodríguez escribió su nombre en la historia de Chivas. El sábado se convirtió en el primer arquero del equipo que marca un gol de portería a portería. En el tiempo agregado del partido contra Veracruz, aprovechó que Sebastián Jurado se había ido al frente para buscar el remate. “Toño” cortó un tiro de esquina, al darse cuenta que el marco contrario estaba desprotegido, pateó desde el borde del área grande y la pelota llegó hasta las redes contrarias.

“Nunca me imaginé el hacer un gol, ni en entrenamientos. Estoy muy contento, creo que voy a hacer una fiesta en casa. Yo vi a mis papás muy felices en el estadio. No sé cómo reaccionar, no sé lo que es hacer un gol. Nunca había hecho un gol en mi vida, ni en entrenamientos ni en espacios reducidos. No sabía ni cómo festejar”, explicó después de dicha hazaña el portero de Chivas.

“Me pasaron mil cosas por la cabeza, por supuesto que vi a Alexis y pensé en pasársela. Después, vi la portería sola, busqué intentarlo y se dio. Fue un cierre espectacular del torneo. Además, muy contentos por el título de goleo de Alan, que fue uno de los objetivos que nos pusimos al iniciar el partido. Contentos por cerrar ganando, darle la vuelta a un equipo que estaba tan encerrado y que tenía tanto orden. Chivas nunca desistió y esa fue nuestra esencia durante todo el torneo, que pese al inicio del torneo no se dieron las cosas el equipo no se rindió”, agregó.

Recordar la jugada en tiempo agregado, que significó el 3-1 definitivo, inevitablemente lo hace sonreír. “La verdad no, todavía no me cae el veinte. Tomé la decisión en dos o tres segundos, acabo de abrir mi celular, de ver una repetición y sigo sin creerlo. Obviamente dentro de una loquera tenemos muchos sueños, pero como portero dices que algún día estaría chido anotar un gol. Gracias a Dios lo intenté hoy y se logró”, reiteró.

“A final de cuentas, tomo la decisión por lo mojada que estaba la cancha. Jurado estaba en mi área y el último defensor no me voltea a ver. En esa fracción de segundo disparo lo más lejos posible e intento tirar derecho al arco, el pique me favorece y esto pasó a la historia”, concluyó el portero de Chivas.

Lo más visto de Publimetro TV: