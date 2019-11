Luis Fernando Tena ve cercana la posibilidad de quedarse en Chivas

Luis Fernando Tena prefirió no tomar vacaciones y se quedó en la ciudad de Guadalajara para arreglar el tema de su continuidad con Chivas. Sus resultados lo avalan, el equipo tuvo un repunte importante en la recta final del Torneo Apertura 2019. Por eso, aunque la directiva habló con otros candidatos, ve cercana la posibilidad y este mismo martes podría ser ratificado al frente del Rebaño Sagrado.

“La cosa pinta bien, no está nada decidido, pero creo que entre hoy y mañana quedará ya todo resuelto. No me voy de vacaciones, me quedo aquí a checar todos los detalles, que todo esto se concrete. Y en caso de que sea afirmativo, que obviamente es lo que pensamos, empezar a planear lo que es toda la pretemporada”, explicó este lunes.

“Sí claro, siempre hay esa incertidumbre, pero la he vivido desde hace dos meses. El equipo ha respondido favorablemente, muy agradecido con los jugadores. Realmente es un grupo estupendo en cuando a la unidad y el esfuerzo, trabajo, ganas de salir de la mala racha. En fin, muy contento y como he dicho mil veces: ojalá pueda quedarme”, añadió Tena.

“Uno está más tranquilo porque ya pasó el estrés de los partidos. Para bien o para mal, ya quedamos fuera lamentablemente. Es una pena tener que irse de vacaciones cuando el equipo va mejorando. Nos han dicho desde hace tiempo que están contentos con el trabajo, pero en el futbol hasta que no se queda resuelto, las sorpresas se dan en el futbol y en la vida”, sentenció el técnico de Chivas.

Pretemporada definida

Sería este martes cuando Luis Fernando Tena sea oficialmente ratificado como técnico para la próxima campaña. Por lo pronto, la pretemporada ya está definida: el equipo se reportará el 9 de diciembre, la parte física del trabajo se realizará en Cancún y serán cinco los partidos amistosos previo al Clausura 2020, cuatro de ellos ante equipos de la Liga de Ascenso.

Los exámenes médicos de rigor comenzarán el 9 de diciembre. Para el día 11, el equipo viajará a Cancún, donde disputará el 20 de diciembre su primer amistoso, ante Venados de Mérida. El 21 regresará a la ciudad de Guadalajara. Los otros cuatro duelos de preparación serán contra Tampico Madero el día 23, Leones Negros el 28 y Loros de Colima el 3. La pretemporada se cerrará el 4 de enero contra Necaxa, único adversario de Primera División.

