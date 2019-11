Por la F1, Valtteri Bottas decide divorciarse de Emilia Pikkarainen

Cada deportista al rededor del mundo tiene un calendario sumamente apretado, puesto que uno de sus mayores compromisos lo tiene con su disciplina, por lo que muchas veces se tiene que sacrificar tiempo en familia y amigos, aunque no siempre el resultado será el esperado, tal como sucedió con Valtteri Bottas, el piloto de Mercedes que anunció su divorcio con Emilia Pikkarainen.

El piloto de la Fórmula 1, y quien ha tenido una excelente temporada en este 2019, mencionó que la decisión tomada fue con base a los múltiples compromisos que tiene en su carrera profesional, y no es para menos, pues el deporte motor es muy demandante en tiempo, pese a que los Grandes Premios se celebran cada 15 días.

"Lamentablemente tengo que anunciar que el matrimonio entre Emilia y yo ha llegado a su fin. Nuestros caminos se han dividido debido a los desafíos que conlleva mi carrera y mi situación de vida, y creemos que esto es lo mejor para nosotros y nuestra vida futura, por lo que nos estamos separando como amigos", se puede leer en el comunicado emitido en sus redes sociales.

Añadiendo: "Estaré eternamente agradecido por todos los sacrificios que tuvo que hacer por mí, por su apoyo durante muchos años y por todas las experiencias que hemos tenido juntos. Confío en que nos respetará a los dos y a nuestra privacidad con respecto a este asunto. Esto será todo lo que tengo que decir y comentar sobre nuestro divorcio", concluyó el piloto finlandés.

Unfortunately I have to share you the news that the marriage between Emilia and myself has come to an end: pic.twitter.com/EyaRI6Fp73

— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) November 28, 2019