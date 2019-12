Ignacio Jeraldino quiere un Atlas protagonista en el Clausura 2020

Atlas presentó a su primer refuerzo: el delantero chileno Ignacio Jeraldino. El sudamericano tuvo otras ofertas de clubes mexicanos, pero apostó por vestir la camiseta rojinegra, sin importar que se trata de un club con problemas porcentuales. En su mente, el descenso no pasa, todo lo contrario, pues asegura que el club será protagonista en el Clausura 2020.

“Agradecido de que hayan confiado en mí y hayan podido ir a Santiago a conocerme como persona. Fue una de las cosas que más me llamó la atención para venir al club. Es un equipo con mucha historia, con una afición muy grande y creo que es la más fiel del futbol mexicano. Me llamó la atención que el club es como una familia, me acogieron muy bien y agradecido totalmente con los dirigentes que confiaron en mí”, explicó.

“El objetivo es pelear los puestos de arriba, aportar demasiado al equipo y al hacerlo, solos van a llegar los goles. Van a llegar sí o sí, si me entrego al 100 por ciento al equipo. Si todos remamos al mismo lado, no vamos a estar pensando en las posiciones de abajo, si todos luchamos por lo mismo, estaremos peleando los primeros puestos y no pensando en el descenso”, añadió el delantero que firmó por tres años con el Atlas.

“Me interesó mucho el proyecto que vamos a hacer, que se dieron el tiempo de ir a conocerme como persona y que amigos míos que estuvieron acá me dieron muy buenas referencias. Me dijeron que el club era como una familia, que no te veían como un proyecto de venta. Este club me interesó porque si te trata como familia, entonces el grupo es el que se lleva las victorias, no individualmente”, sentenció.

El delantero chileno tiene 24 años de edad, viene del Audax italiano de su país y tuvo experiencia en Italia. “Lo del Parma fui a préstamo por un año, tuve que regresar porque el club quebró, se fue a cuarta y tuve que volver a Chile. Siempre uno saca algo de experiencia en cada club, me fui joven y gané mucha experiencia. Es verdad que hubieron más interesados, pero me interesó Atlas por el proyecto que está haciendo. Vengo a dar el 100 por ciento, a estar peleando arriba y que ganemos algo”, concluyó.

Dos bajas confirmadas

Por su parte, el presidente del Atlas, Pedro Portilla, le dio la bienvenida al primer refuerzo y aprovechó para hablar sobre la conformación del plantel de cara al Clausura 2020. Además de Ignacio Jeraldino, contempla uno o dos refuerzos más y confirmó las primeras dos bajas del equipo.

“Hasta este momento, las bajas ya oficiales en Atlas son dos que estaban a préstamos y estarán reportando en sus clubes, Jorge Segura y Facundo Barceló. No tenemos más que un profundo agradecimiento con ellos, por su entrega y calidad humana. Nos duele que se vayan, pero así es el futbol y en la planeación teníamos que sacrificar algunas posiciones para lograr lo que queremos”, afirmó.

También reveló que negocia la permanencia de jugadores que siguen en duda para el siguiente torneo. “Los otros casos, todos estamos en negociaciones, análisis de alternativas para los jugadores y el club. Puntualmente el caso de Osvaldo Martínez, Ricky Álvarez y Andrés Andrade, no hay nada oficial en este momento, hasta ahora son dos las bajas oficiales”, sentenció Portilla.

