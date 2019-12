Adrián Chávez recuerda campaña contra América en Liguilla ante Monterrey

El ex portero del América Adrián Chávez afirmó que en la temporada 1992-93 hubo una campaña en los medios de comunicación para evitar que fueran campeones y que eso condicionó al árbitro costarricense Berny Ulloa en las semifinales ante Monterrey.

En el duelo de vuelta de semifinales, el colegiado centroamericano anuló tres goles legítimos al conjunto capitalino, anotados por el argentino Germán Martelotto, Luis Roberto Alves “Zague” y por Pedro Pineda, lo que le costó la eliminación a los de Coapa y le dio el pase a la final a los Rayados de Monterrey.

“Fue súper tendencioso, porque recuerdo que ese año varios comentaristas deportivos decían ‘todos contra el América, no puede ser campeón otra vez’, fue una campaña muy fuerte que predispuso a la federación (FMF), que hasta tuvo que contratar a un árbitro, ¿no sé por qué?, de fuera de México, de las pocas veces que un árbitro de otro país viene a pitar un partido tan importante como fue ese”, dijo Chávez.

En entrevista con Notimex, el ex guardameta de las Águilas afirmó que durante todo el juego “Ulloa se sentía hostil, se sentía que el árbitro estaba predispuesto a que como diera lugar no podíamos pasar a la siguiente ronda”.

“Sí, la verdad sí (fue muy raro), me tocaron muchas cosas en mi carrera y realmente nunca vi algo parecido. Después del partido nunca nos dijeron nada, no hubo ninguna disculpa, como si no hubiera pasado nada”, manifestó.

Chávez, sin embargo, recordó que todo empezó desde el juego de ida, en el que cayeron 1-0 por un gol del brasileño Carlos Alberto Bianchezi “Careca III”, quien estaba en fuera de lugar.

“Yo vi fuera de lugar, le comenté (al abanderado Carlos Castillo) que había levantado la bandera, que lo había visto, porque cuando yo levanto la mano, el auxiliar también levanta la bandera y después la baja, tras el gol de ‘Careca’. Voy y lo encaro y le digo eso, pero me respondió que el árbitro central, Miguel Ángel Salas, le dijo que la bajara”, estableció.

Para el guardameta campeón con América en las temporadas 1987-88 y 1988-89, el tema físico será algo que marcará la diferencia en la final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

“Físicamente cuando un equipo no está en óptimas condiciones, obviamente disminuye su ritmo, en este caso creo que América tiene ventaja por esa parte, creo está más descansado, porque Monterrey tiene viajes, los cambios de horario, eso le puede afectar sobre todo en el segundo tiempo y creo que es ahí donde se verá la diferencia”, expresó Chávez.

Consideró que, “además, América tiene mejor banca, más jugadores y los que estaban lesionados se terminaron de recuperar, entonces creo que ahí América también tiene ventaja”.

Así mismo, explicó que más allá de que las Águilas vienen de dos series en las que han sido capaces de remontar una desventaja en el juego de ida, es un lujo que no se pueden dar en la final.

“Creo que no debe perder por más de un gol de diferencia. En una final esa parte influye mucho, pero si empata o pierde por un gol, acá podría remontar para conseguir el campeonato”, sentenció.