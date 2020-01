Un aficionado del ajedrez es quien tomará las decisiones tácticas del FC Barcelona

View this post on Instagram

Él es Quique Setién. Un apasionado por el fútbol y el ajedrez. Cuentan que con su puntaje en torneos, le hubiera alcanzado para clasificar a Olimpiadas de Ajedrez. Tuvo la oportunidad de enfrentar a la leyenda Anatoli Karpov. "Fue como jugar con Messi o Maradona" dijo en su momento. Este estratega es desde hoy, el nuevo entrenador del Barcelona. #QuiqueSetien #Juezcentral