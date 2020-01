Chivas ya pone la mira en la Copa MX

Chivas no tiene tiempo para lamentarse: debe dar vuelta rápido a la página. El plantel de Chivas ya dejó atrás la gris actuación del sábado frente a Pachuca (0-0), para enfocarse en la Copa MX. El martes recibirá a Dorados de Sinaloa, con la obligación de sacar ventaja en el duelo de ida de los octavos de final. Los rojiblancos saben que su obligación es ganar dicho certamen.

“Estamos preparados para arrancar la Copa. El equipo ha trabajado de buena manera y vamos a tener oportunidad los que hemos tenido poca participación. Esperamos demostrarle al técnico que estamos para competir con los titulares. La Copa ha sido un escaparate para los jóvenes, muchos se han dado a conocer. Debutan primero aquí y después en Liga, es una buena oportunidad lo que podemos aportar al equipo esta temporada”, explicó el delantero Ronaldo Cisneros.

Para Chivas sólo hay un objetivo en la Copa MX: ganarla. El plantel se reforzó de forma importante para pelear por el título de la Liga MX y aunque en este certamen utilice un cuadro alternativo, contará con jugadores de calidad para pensar en levantar el trofeo.

“Chivas tiene que ganar todos los torneos en los que participa. La Copa la vemos como una oportunidad de éxito. Es un torneo que al ser más largo es más difícil de ganar y buscaremos que nos de un envión anímico para la Liga”, señaló el atacante del Rebaño Sagrado.

Sin exceso de confianza

Por lo pronto, el Guadalajara no se confía de que su rival de octavos de final sea un equipo de la Liga de Ascenso. “Dorados hizo una buena primera fase, terminó dentro de los primeros lugares. Es un equipo que es protagonista en el Ascenso, esperamos al mejor Dorados para sacar nuestro máximo potencial. Buscaremos un resultado positivo para ir a jugar la vuelta con mayor tranquilidad”, sentenció Ronaldo Cisneros.

Finalmente, destacó lo importante que será, en lo individual, tener una buena actuación para levantar la mano y luchar por un lugar en la Liga. “Físicamente me encuentro bastante bien. He trabajado bien en los entrenamientos, en los partidos que tuvimos de preparación lo hice bien y estoy listo para lo que me necesite el técnico. Anímicamente también estoy muy bien, con muchas ganas de jugar”, concluyó.